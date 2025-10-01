TN Citizens for State Sovereignty (TNCSS)
TCGC Freedom Fest/Mises Caucus of TN Interviews Monty Fritts/TCGC Email/TNCSS Substack
Wednesday, October 1, 2025
15 hrs ago
•
Karen Bracken
4
1
September 2025
Monty Fritts meet and greet in Greeneville, TN
Tuesday, September 23, 2025
Sep 23
•
Karen Bracken
6
1
TNCSS Sponsors Monty Fritts Meet & Greet in Lawrence County/Meet and Greet in Germantown/TPUSA Prep Year/TN Stands
Tuesday, September 23, 2025
Sep 23
•
Karen Bracken
4
Presentation on Nullification with TNCSS White County Leader, Ms. Danny Blitz/Lt. Gen. Flynn Endorses Jody Barrett
Friday, September 12, 2025
Sep 12
•
Karen Bracken
5
1
UPDATE: Meet & Greet with Rep. Monty Fritts candidate for TN Governor
Monday, September 8, 2025
Sep 8
•
Karen Bracken
7
Meet & Greet with Rep. Monty Fritts candidate for TN Governor
September 7, 2025
Sep 6
•
Karen Bracken
7
1
Jody Barrett for US Congress/REP. MONTY FRITTS ANNOUNCES RUN FOR GOVERNOR!!!!/Gary Humble announces run for TN Senate/TCGC Freedom…
Friday September 5, 2025
Sep 5
•
Karen Bracken
7
2
August 2025
Freedom Fest/TN Property Rights Protection Act/Vouchers/TN Informer
Tuesday August 19, 2025
Aug 19
•
Karen Bracken
6
1
TNCSS legislative agenda/Are TN Schools taking charge of your children's health?/TCGC Freedom Fest/TN Informer/Conservative News
Tuesday August 12, 2025
Aug 12
•
Karen Bracken
4
TN Informer/TNCSS Substack
Wednesday June 6, 2025
Aug 6
•
Karen Bracken
7
July 2025
TCGC (Tennessee Constitutional Grassroots Coalition) Freedom Fest/Trump Day Dinner/TN Informer
Tuesday July 29, 2025
Jul 29
•
Karen Bracken
5
2026 Legislative Session and the future of TNCSS/TN INFORMER
Tuesday July 22, 2025
Jul 22
•
Karen Bracken
16
10
